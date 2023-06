Inundações deixam 77 feridos em Kherson

Governador interino imposto pela Rússia em Kerhson disse que entre as pessoas retiradas, 323 eram crianças e 112 pessoas com mobilidade reduzida.

As inundações causadas pela destruição da barragem de Kakhovka deixou 77 feridos e obrigou à retirada de pelo menos sete mil pessoas da região de Kherson, no leste da Ucrânia, disseram as autoridades russas.

O governador interino imposto pela Rússia em Kerhson, Vladimir Saldo, disse no sábado que, entre as pessoas retiradas, 323 eram crianças e 112 pessoas com mobilidade reduzida.

"Cerca de 1.500 pessoas estão em centros de alojamento temporário, 77 pessoas dos territórios afetados foram hospitalizadas em instituições médicas da região", acrescentou Saldo.