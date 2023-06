Jovem de 20 anos morre em despiste em Braga

Meios de socorro ainda fizeram manobras de reanimação, mas sem sucesso.

Um jovem, de 20 anos, morreu, na madrugada deste domingo, no despiste do carro que conduzia, em Braga. O alerta foi dado às 01h59.



No local estiveram os Bombeiros Sapadores de Braga, INEM, Cruz Vermelha e a Viatura Médica de Emergência e reanimação de Braga. Os meios de socorro ainda fizeram manobras de reanimação, mas sem sucesso. As causas do despiste são desconhecidas. A PSP esteve no local e investiga.