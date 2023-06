Homem rouba 75 mil euros em carrinha de valores em Almada

Ladrão usou gás-pimenta para roubar funcionário de carrinha.

A Unidade Nacional de Contraterrorismo da Polícia Judiciária procura localizar e deter um homem que, ao início da tarde de quarta-feira, usou gás-pimenta para roubar 75 mil euros a um funcionário de uma carrinha de valores, no Feijó, concelho de Almada.



O crime ocorreu pouco depois das 12h00. O ladrão solitário emboscou a vítima quando esta entrava com sacos de dinheiro no Mercado do Feijó. Fugiu a pé com a verba desviada, para um carro que teria nas imediações.