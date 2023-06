Agressor do ataque em parque infantil em Annecy falhou primeira facada a herói português. Acertou segunda tentativa

Português costuma ir todos os dias passear com a mulher naquela zona. Vivem a menos de cinco minutos a pé.

um homem sírio de 31 anos feriu quatro crianças e dois adultos num ataque à faca num parque infantil em Annecy.

O agressor do ataque ao parque infantil em Annecy falhou a primeira tentativa de facada em Manuel da Ponte, herói português que tentou travar o atacante, relatam testemunhas.Manuel da Ponte estava a passear com a mulher no dia fatídico quando ouviram gritos e viraram-se. O agressor tentou esfaqueá-lo uma primeira vez, mas só conseguiu na segunda tentativa. Foi nesse momento que a polícia baleou Manuel acidentalmente.O português costuma ir todos os dias passear com a mulher naquela zona. Vivem a menos de cinco minutos a pé.Este domingo existe uma homenagem às vítimas do ataque, organizada pela câmara municipal de Annecy. O reforço policial já se faz sentir. Há militares no terreno para evitar que a tragédia se repita.Cerimónia conta com um representante do consulado português. Foi realizado um minuto de silêncio em homenagem às vítimas.Recorde-se que esta quinta-feira