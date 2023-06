Irmã de 13 anos ajudou a manter vivas três crianças colombianas desaparecidas na selva

"Deu-lhes farinha, pão e qualquer fruta que encontrassem na selva. Eles sabem o que podem consumir", disse a avó da menina.

A irmã mais velha das três crianças que estiveram 40 dias desaparecidas na selva da Colômbia após o despiste de um avião, foi a grande responsável pela sobrevivência dos quatro menores. A menina tirou proveito dos conhecimentos que tinha por estar habituada a cuidar dos irmãos.Lesly, de 13 anos, costumava cuidar dos irmãos quando a mãe estava no trabalho. A avó da menina, Fatima Valencia, explicou como a jovem colombiana manteve as crianças alimentadas."Ela deu-lhes farinha, pão e qualquer fruta que encontrassem na selva. Eles sabem o que podem consumir", disse a senhora, citada pela BBC.Esta sexta-feira foram resgatadas com vida quatro irmãos, que estavam desaparecidos na selva amazónica do sul do país após a queda do avião em que seguiam, a 1 de maio. De acordo com a Reuters, três adultos, incluindo o piloto e a mãe das crianças, Magdalena Mucutuy, morreram na sequência do acidente e os seus corpos foram encontrados no interior do avião.