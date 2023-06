Quatro crianças encontradas na selva colombiana "não falam uma frase completa"

Avô disse que os netos conseguiram sobreviver os 40 dias na selva a comer farinha e sementes.

As crianças indígenas encontradas com vida na selva, esta sexta-feira, estão em estado de choque e "não falam uma frase completa", afirmou o ministro da Defesa colombiano Iván Velásquez."Elas estão muito chocadas, têm de fazer acompanhamento psicológico, foi uma experiência muito dura. Não falam uma frase completa, compreendo isso precisamente pelo estado de choque e de medo em que devem estar, mas estão todos a ouvir as conversas que estávamos a ter com eles e acenam com a cabeça", afirmou o ministro, citado pela estação de rádio colombiana, Caracol Radio."Estão num estado de espanto que é muito compreensível (...) a menina mais velha está muito interessada em ver televisão, em ver programas infantis e as enfermeiras disseram-nos que desde ontem [sexta-feira], quando chegou à meia-noite, a primeira coisa que disse foi para ligar a televisão, não parou de ver televisão", acrescentou.De acordo com a mesma fonte, o avô das quatro crianças, Fidencio Valencia Mucutui, disse que os netos estão a recuperar no Hospital Militar e que conseguiram sobreviver os 40 dias na selva a comer farinha e sementes."Nunca pensámos que os íamos encontrar de uma forma tão boa, têm todos os sentidos, quando o avião caiu tiraram farinha e com isso sobreviveram e depois de ficarem sem farinha, começaram a comer sementes", disse.