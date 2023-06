Ex-primeira-ministra da Escócia detida

Nicola Sturgeon está atualmente a ser interrogada pelos detetives.

A ex-primeira-ministra da Escócia e ex-lider do Partido Nacional Escocês (SNP) Nicola Sturgeon, foi este domingo detida no âmbito de uma investigação sobre as finanças do partido.Segundo a Sky News, Nicola Sturgeon, está atualmente a ser interrogada pelos detetives.

As finanças do SNP têm sido objecto de suspeitas nos últimos anos, principalmente devido a queixas apresentadas em 2021 relativamente a donativos.

Em particular, surgiram questões sobre os fundos que o partido recebeu para uma potencial nova campanha de um referendo pró-independência.