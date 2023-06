Menina de 10 anos desaparecida sobrevive durante 24 horas em cordilheira nos EUA

Criança foi encontrada com ferimentos ligeiros.

Shunghla Mashwani, uma menina de 10 anos conseguiu sobreviver sozinha durante 24 horas na Cordilheira das Cascatas, em Washington, nos Estados Unidos da América.A menina separou-se da família, um grupo de 20 pessoas, durante uma caminhada no vale do rio Cle Elum. De acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Kittitas, a criança e a família estavam a atravessar uma ponte pedonal perto do início do trilho.De acordo com o The Mirror, a família procurava desesperadamente pela criança, mas como não existia rede de telemóvel não foi possível pedir ajuda.Depois de procurar durante cerca de duas horas, uma pessoa ofereceu-se para chamar a polícia utilizando um telefone via satélite de uma cabana próxima.A menina foi encontrada no dia seguinte com ferimentos ligeiros a cerca de 1,5 quilómetros a sul do local onde foi vista pela última vez."Tentava adormecer durante a noite e acordar de manhã cedo, para depois encontrar o meu pai e a minha mãe na floresta", disse a menina ao KING.