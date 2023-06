Estrela da Amadora sobe à I Liga após vencer o Marítimo nos penáltis

Amadorenses na primeira divisão 14 anos depois.

O Estrela da Amadora confirmou, este domingo, a subida ao principal escalão do futebol português após vencer o Marítimo, no desempate por grandes penalidades (3-2), na segunda mão do Playoff Liga Portugal Bwin. Repetiu-se o resultado da primeira mão (2-1) mas desta vez com vitória da formação do Marítimo, totalizando um empate (3-3) no agregado dos dois jogos.Na partida desta noite marcaram Xadas (10') e Jesus Ramirez (90+6') para os insulares e Miguel Lopes (26') para os amadorenses.Nos penáltis Diogo Mendes, Jesus Ramirez e Félix Correia, do Marítimo, desperdiçaram os seus castigos máximos. No lado dos lisboetas, apenas Alóisio falhou a sua grande penalidade.O Marítimo vê assim confirmada, a descida à segunda liga após 38 anos a militar na primeira divisão. A equipa insular ficou no 16º lugar no campeonato, que valeu a disputa do playoff contra a equipa do Estrela.O Estrela da Amadora volta à I liga de futebol 14 anos depois.