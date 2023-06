Negócio por Kerkez está quase fechado

Jogador vai assinar pelas águias por cinco anos.

O negócio pelo jogador Kerkez está quase fechado. Segundo informações apuradas pelo Correio da Manhã e pela CMTV, o jogador vai assinar pelas águias por cinco anos e ficará com uma clausula de rescisão de 100 milhões de euros.

O AZ Alkmaar vai ficar com 15% do passe do técnico.