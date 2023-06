Idosa de 82 anos morre após queda em lar de Braga

Vítima foi encontrada já sem vida.

Uma mulher de 82 anos morreu após uma queda em altura, no chamado Lar do Patronato, em Braga.À chegada ao local, os Bombeiros Voluntários de Braga e a equipa de uma viatura médica de emergência e reanimação encontraram a idosa já sem vida.A PSP esteve no local e apura as circunstâncias em que ocorreu esta morte.