Jorge Jesus confirma saída do Fenerbahçe

Técnico venceu a Taça da Turquia.

O treinador Jorge Jesus confirmou este domingo a saída do Fenerbahçe, após a conquista da Taça da Turquia. Depois do jogo frente ao Basaksehir, onde a equipa do português venceu por 2-0, o técnico revelou que vai em busca de "realizar um dos seus sonhos".