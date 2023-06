Casamentos de Santo António e marchas populares voltam hoje a animar Lisboa

A partir das 11h30, a Sé de Lisboa recebe 11 casais e os Paços do Concelho outros cinco, para as cerimónias religiosa e civil.

Os Casamentos de Santo António, com 16 casais de nove freguesias de Lisboa, e o desfile de 24 marchas na Avenida da Liberdade marcam esta segunda-feira o principal dia das festas da cidade, que celebra o feriado municipal na terça-feira.

Segundo a EGEAC, empresa municipal que gere a animação cultural, este ano houve 33 candidaturas aos Casamentos de Santo António, uma tradição que começou em 1958, na altura patrocinada pelo Diário Popular.

A partir das 11h30, a Sé de Lisboa recebe 11 casais e os Paços do Concelho outros cinco, para as cerimónias religiosa e civil, respetivamente.

Os participantes, residentes no concelho, têm este ano uma média de idades de 34 anos e "profissões tão diversas como médicos, bombeiros, motoristas, administrativos, vendedores, auxiliares de educação, advogados e investigadores", de acordo com a empresa municipal.

Com um grande envolvimento da sociedade civil, a iniciativa tem o patrocínio de dezenas de parceiros, o que permite garantir desde os vestidos e os fatos dos noivos ao copo de água e à lua de mel.

A partir das 21h00, quando dezenas de arraiais estiverem já a animar toda a cidade, a Avenida da Liberdade vai encher-se de música e cor no desfile das marchas, que começa com as Escolas de Lisboa e A Voz do Operário (infantis), seguindo-se os Mercados e a Santa Casa.

Descem depois a avenida as 20 marchas a concurso: São Domingos de Benfica, Mouraria, Penha de França, São Vicente, Belém, Graça, Alfama, Bairro da Boavista, Lumiar, Bairro Alto, Santa Engrácia, Madragoa, Olivais, Alto do Pina, Alcântara, Bica, Ajuda, Marvila, Castelo e Carnide.

O tema da Grande Marcha (apresentada por todos os grupos, além das músicas próprias) é este ano o Parque Mayer, onde se deu o primeiro concurso das marchas, em 1932.

Apesar de haver um vencedor geral, são atribuídos prémios por categorias, como Melhor Coreografia ou Melhor Figurino.

O Metropolitano de Lisboa vai estender o serviço em quase todas as estações das linhas Verde e Azul até às 03h00 de terça-feira, com comboios com seis carruagens.

Apenas a estação Avenida fechará perto das 00h30, segundo a transportadora. As linhas Amarela e Vermelha vão funcionar no horário habitual (até às 01h00).

A rodoviária Carris vai reforçar, entre as 00h00 e as 06h00 de terça-feira, as carreiras 201 (Cais do Sodré - Algés), 207 (Marquês de Pombal -- Lumiar) e 210 (Santa Apolónia - Estação do Oriente).

Segundo a PSP, que vai intensificar o policiamento, a partir das 18h00 haverá cortes no Marquês de Pombal, Avenida António Augusto de Aguiar, Avenida Fontes Pereira de Melo e Rua Braamcamp, ficando assegurada a circulação para transportes públicos (lateral norte interna e externa entre a Avenida Fontes Pereira de Melo e a Rua Joaquim António de Aguiar).

Serão isoladas as ruas Braamcamp e Duque de Palmela e far-se-á o encerramento da totalidade do tráfego na Avenida da Liberdade, entre o Marquês de Pombal e os Restauradores, entre outras alterações no centro da cidade.

A CP -- Comboios de Portugal indica no seu 'site' que na terça-feira o horário dos comboios nas linhas de Sintra/Azambuja e Cascais é o de sábados, domingos e feriados.

A programação oficial das Festas de Lisboa, disponível no 'site' da EGEAC, arrancou no dia 1 de junho e inclui, por cerca de um mês, mais de 40 eventos artísticos.