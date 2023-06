Baratas encontradas em base de ambulâncias do INEM no Hospital de Faro

Insetos foram vistos dentro de uma embalagem de comida.

A base de ambulâncias do INEM, localizada dentro do Hospital de Faro, tem sido invadida, nas últimas semanas, por baratas.Segundo oapurou, os insetos foram detetados no chão e paredes das zonas onde os técnicos de emergência pré-hospitalar tomam as refeições e descansam, enquanto aguardam ativação para ocorrências. Numa das situações, as baratas foram encontradas dentro de uma embalagem de comida.questionou o INEM, que assegurou que teve conhecimento da situação "na passada terça-feira", tendo sido contactado o Conselho de Administração do Centro Hospital e Universitário do Algarve "para reporte e resolução".A administração do Centro Hospitalar confirmou aoque foi "pedida a verificação e intervenção numa ambulância em Faro" e que são feitas com "regularidade" desinfestações, sendo que "a última teve lugar na sexta-feira".De acordo com a mesma fonte hospitalar, "conforme a temperatura ambiente, a regularidade dessas intervenções terá maior frequência, de forma localizada ou em todo o edifício".