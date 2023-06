Dois feridos após colisão seguida de capotamento em Felgueiras

Vítimas foram levadas para o Hospital de Penafiel com ferimentos ligeiros.

Uma violenta colisão entre dois carros provocou, esta segunda-feira à noite, dois feridos na Avenida Magalhães Lemos, em Margaride, no concelho de Felgueiras. Segundo apurou o Correio da Manhã, na sequência do embate um das viaturas capotou.

As duas vítimas foram assistidas no local pelos Bombeiros Voluntários de Felgueiras e transportadas depois para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, com ferimentos considerados ligeiros.

A GNR tomou conta da ocorrência.

O alerta foi dado às 20h27.