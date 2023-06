Dois mortos e quatro feridos numa colisão entre dois carros em Santa Maria da Feira

Alerta foi dado, cerca das 07h00, para os bombeiros da Arrifana.

Duas pessoas morreram e outras duas sofreram ferimentos considerados muito graves, esta manhã de terça-feira, na sequência de uma colisão rodoviária, em Santa Maria da Feira. No mesmo acidente, há a registar mais dois feridos ligeiros.sabe que as vítimas mortais são dois homens, com 22 e 25 anos, que trabalhavam numa empresa nas proximidades.O alerta foi dado, cerca das 07h00, para os bombeiros da Arrifana, para um acidente rodoviário, na EN1, na Meia Légua, Escapães. Os bombeiros da Feira, a ambulância de suporte imediato de vida de Oliveira de Azeméis e duas viaturas médicas de emergência e reanimação da Feira e de Gaia também foram acionados. A GNR está no local.