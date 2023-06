Pai de Jéssica conta em tribunal que mãe lhe pediu dinheiro enquanto a filha está a morrer

Quando a pequena Jéssica já estava moribunda na companhia da mãe, Inês Sanches envia uma mensagem ao ex-companheiro e pai da criança a pedir dinheiro: “Olá, paixão, não te esqueças de mim, para mandares para a minha conta.” Poucas horas após o pedido, a menina de três anos, que foi torturada durante vários dias, morre.





A revelação foi feita por Alexandrino Biscaia, esta segunda-feira, no Tribunal de Setúbal. O pai da menina explicou que manteve com Inês uma relação entre 2017 e outubro de 2021, e que emigrou em fevereiro de 2022. Até emigrar, esteve dois fins de semana com a filha, altura em que lhe deu banho e trocou a fralda, mas não reparou em nenhum hematoma. “Mas não vi alegria na menina, tinha medo de falar quando a mãe estava perto.”