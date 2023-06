Taremi entra no radar do Milan

Avançado iraniano é alternativa a Marcus Thuram, que hesita entre o Milan e o PSG.

O Milan poderá avançar para a contratação de Mehdi Taremi. Segundo notícias provenientes de Itália e veiculadas pelo diário ‘Gazzetta dello Sport’, o avançado iraniano do FC Porto surge como alternativa a Marcus Thuram. Isto porque o atacante internacional francês, de 25 anos, hesita entre a mudança para a Itália ou para o PSG.De acordo com as informações disponíveis, a decisão de Thuram está para muito breve. Será uma questão de dias. Tornou-se um jogador apetecível por estar livre, depois de ter saído do Borussia Moenchengladbach a custo zero (terminou contrato). Tendo em conta que a concorrência pelo avançado se chama PSG, em Milão prevalece a ideia de que o poder financeiro dos franceses vai levar a melhor. É neste contexto que os rossoneri olham já para nomes alternativos, surgindo Taremi à cabeça, sendo que o italiano Gianluca Scamacca (West Ham) também está referenciado.Taremi (30 anos) está neste momento ao serviço da seleção do Irão e recusa-se a falar sobre o futuro, em termos de clubes.