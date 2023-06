"Nunca discutimos a renovação do meu contrato": Mbappé explica carta enviada ao PSG

Avançado francês esclareceu o episódio que tem dado que falar nas últimas horas.

Mbappé enviou, esta terça-feira, um comunicado à Agence France-Presse (AFP) onde assegura nunca ter discutido a renovação do seu contrato com o PSG, um dia depois de ter informado o clube, por carta, de que não irá acionar a opção para prolongar o seu vínculo por mais uma temporada, até ao final da época 2024/25."Nunca discuti a renovação do meu contrato com o PSG. A direção do clube, há um ano, foi informada da minha decisão de não renovar. O único propósito dessa carta era confirmar aquilo que já tinha sido dito por palavras", pode ler-se.O internacional gaulês, de 24 anos, terminará assim contrato em julho de 2024, podendo assinar já por outro clube a partir de janeiro próximo, sem que o emblema parisiense receba um cêntimo. Para evitar a saída a custo zero do seu principal ativo, o PSG pondera assim vendê-lo já para garantir ainda um encaixe financeiro.O 'Le Parisien' avançou, entretanto, que Mbappé se quer juntar ao Real Madrid ainda neste mercado de verão.Recorde-se que, depois de muita cobiça dos merengues e dúvidas sobre o seu futuro, Mbappé acabou por renovar pelo PSG em maio do ano passado.