Motorista da TVDE filmado a retirar bebé de porta-bagagens em Lisboa

Um motorista da TVDE foi filmado a retirar um bebé do porta-bagagens junto à LX Factory, em Lisboa. As imagens estão a circular nas redes sociais e a indignar os utilizadores.O vídeo foi captado no final de maio. Na gravação, é possível ver o motorista abrir o porta-bagagens, a retirar a criança e colocá-la no carrinho com a ajuda do passageiro. Após isto, o homem volta para dentro do carro.A ação do condutor pode constituir uma contraordenação com coima entre os 120 e os 600 euros, com pode também tratar-se de exposição ao perigo e/ou abandono.