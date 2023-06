PJ apreende cocaína escondida em seis pranchas de surf que viajavam do Uruguai para Portugal

Autoridades detiveram três suspeitos de integrarem um grupo criminoso dedicado ao tráfico de cocaína entre a América Latina e o Continente Europeu.

A Polícia Judiciária, em conjunto com as autoridades do Uruguai, Itália e Espanha, participou numa operação internacional de combate ao tráfico de estupefacientes, a "Operação Iris". No decurso da investigação foi possível apreender uma "considerável quantidade de cocaína" escondida em seis pranchas de surf, despachadas por carga aérea do Uruguai para Portugal.



Segundo comunicado da PJ, além da apreensão da droga, as autoridades detiveram ainda três homens suspeitos de integrarem um grupo criminoso dedicado ao tráfico de cocaína entre a América Latina e o Continente Europeu. Duas das detenções aconteceram em flagrante delito em Portugal e a terceira teve lugar em Itália, em cumprimento de mandado de captura internacional.

Os dois arguidos detidos em Portugal ficaram em prisão preventiva.