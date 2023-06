Rafael Leão diz que sente mais liberdade e confiança com a chegada de Martínez

"Tenho de agradecer ao Fernando Santos (antigo selecionador). É por causa dele que estou aqui", acrescentou.

O avançado Rafael Leão afirmou esta terça-feira que a chegada de Roberto Martínez ao cargo de selecionador português de futebol veio dar mais liberdade aos jogadores e confessou que sente mais confiança com o técnico espanhol.

"Tenho de agradecer ao Fernando Santos (antigo selecionador). É por causa dele que estou aqui. Com o Roberto Martínez penso que os jogadores sentem que têm mais liberdade para expressarem o seu jogo. O selecionador fala muito comigo e dá-me confiança", afirmou Rafael Leão.

O avançado do AC Milan falou aos jornalistas em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras, minutos antes do primeiro treino de preparação para o embate de sábado com a Bósnia-Herzegovina, da fase de apuramento para o Euro2024.