Autópsia revela causa de morte de Tori Bowie, a atleta de 32 anos encontrada morta em casa

O relatório da autópsia de Tori Bowie, a atleta norte-americana encontrada morta dentro de casa em maio deste ano, aos 32 anos, revelou que a morte se deveu a complicações no parto. A tripla medalhada olímpica nos Jogos do Rio'2016 estava grávida de cerca de oito meses e em trabalho de parto ativo quando morreu.Os médicos afirmam que a atleta sofreu complicações, entre elas eclâmpsia e dificuldades respiratórias, avançou o USA Today citado pelo The Independent. A atleta foi descoberta pelas autoridades, que se deslocaram à casa de Bowie depois de não dar notícias durante vários dias.

A atleta conquistou três medalhas nos Jogos Olímpicos Rio2016, a medalha de prata nos 100 metros, a de bronze nos 200 metros e a de ouro na estafeta 4x100 metros. Em 2017, sagrou-se campeã mundial do hectómetro e na estafeta 4x100 metros, em Londres.