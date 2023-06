“Benfica seria cenário ideal”, diz empresário de Renan Lodi

Lateral brasileiro tem sido apontado para a vaga deixada aberta por Grimaldo.





“Fez 32 partidas na liga mais difícil do Mundo. Muitos jogadores brasileiros sofrem na sua primeira temporada em Inglaterra e acabam por não jogar. O Renan foi fundamental na permanência do Nottingham na Premier League e tem o reconhecimento de todos pelo que fez durante esta temporada. Dito isto, o objetivo dele é continuar a jogar em competições de alto nível, se possível voltar a disputar a Champions e a disputar títulos novamente”, disse o empresário.



“Quem não gostaria de jogar no Benfica? Quem não queria viver em Portugal? Seria o cenário ideal, um presente”, disse ontem Pablo Miranda, empresário de Renan Lodi (jogador do Atlético de Madrid que esteve cedido na última época ao Nottingham Forest), em entrevista ao jornal Record. Uma declaração que torna explícita a ideia de que o lateral-esquerdo por si representado vê com bons olhos uma mudança para o Benfica.“Fez 32 partidas na liga mais difícil do Mundo. Muitos jogadores brasileiros sofrem na sua primeira temporada em Inglaterra e acabam por não jogar. O Renan foi fundamental na permanência do Nottingham na Premier League e tem o reconhecimento de todos pelo que fez durante esta temporada. Dito isto, o objetivo dele é continuar a jogar em competições de alto nível, se possível voltar a disputar a Champions e a disputar títulos novamente”, disse o empresário.

Lodi tem sido apontado ao Benfica com mais insistência depois do recuo nas negociações do Kerkez. Face ao elevado salário que aufere, o empréstimo poderá ser uma solução.