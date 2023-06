Homem violado com ferro em brasa por tentar roubar um pão

A Polícia Judiciária está a investigar um caso de violação grotesco, em Tomar, no qual um homem, de cerca de 60 anos e com distúrbios psiquiátricos, foi sodomizado com um ferro em brasa, após ter tentado roubar um pão de uma padaria.O ferido, que se encontra internado no Hospital de Abrantes, apresenta um quadro clínico muito reservado e deverá ficar com mazelas significativas devido ao ataque de que foi alvo.