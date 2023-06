Garantidos 72 meios aéreos para o combate a incêndios em Portugal

O presidente da Proteção Civil, general Duarte da Costa, garante que os 72 meios aéreos previstos para integrar o combate aos incêndios na fase mais crítica “já estão contratualizados”.





A aquisição dos helicópteros e aviões está na fase final do processo administrativo pelo que, a partir do dia 1 de julho, os 72 meios aéreos já estarão prontos para integrar o maior dispositivo de combate a incêndios florestais. Trata-se de um investimento de 52 milhões de euros. O dispositivo terrestre contará com 13 891 elementos, auxiliados por 2990 viaturas.