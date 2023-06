Força de 140 operacionais portugueses parte para o combate aos fogos no Canadá

Elementos vão para Quebec, onde há centenas de incêndios ativos.

Partiram esta quarta-feira os 140 operacionais da Força Nacional Conjunta que vão ajudar a combater os fogos que estão a fustigar o Canadá. Em declarações aos jornalistas, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, referiu que a ação é muito importante para mostrar que Portugal "está preparado para a missão e para mobilizar esta força".Foram avaliadas as condições meteorológicas para os próximos dias no País e pôde que estão reunidas as condições para partirem para o Canadá, uma vez que a altura crítica de incêndios em Portugal só começa a 1 de julho.Os elementos vão atuar na província de Quebec, leste do Canadá, onde há centenas de fogos ativos."Se correr como é previsto vamos ter mais meios, mas é preciso aguardar ainda por alguns procedimentos administrativos", disse José Luís Carneiro.