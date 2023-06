Mulher mata o filho de cinco anos após o pai da criança ter terminado o casamento

Menino terá ingerido uma dose de antidepressivos nove vezes superior à quantidade necessária para matar um adulto.

Claire Scanlon, de 38 anos, está a ser julgada por ter assassinado o filho, de cinco, após ter ficado "irritada" e "amarga" quando o pai da criança terminou o relacionamento entre os dois. O crime ocorreu no dia 31 de dezembro do ano passado. Dylan foi encontrado sem vida na casa de família em Oldham, Inglaterra.



De acordo com o Daily Mail, a mulher usou um antidepressivo, que lhe tinha sido prescrito, para provocar a morte à criança. O menino terá ingerido uma dose nove vezes superior à quantidade necessária para matar um adulto. A mulher está ainda acusado de ter espancado o menor antes de lhe dar o medicamento.





Em tribunal, Claire Scanlon negou todas as acusações e afirmou que o menino tomou o medicamento sozinho.

Após ter dado o medicamento ao filho, Claire Scanlon foi até casa de um tio para pedir ajuda porque o menino não se movia e não estava a respirar. Foi também a mulher quem ligou ao pai de Dylan para lhe dizer que o filho não estava a responder.



O menino foi encontrado morto na cama do casal e apresentava hematomas "significativos" na cabeça e no corpo. No entanto, os ferimentos não foram apontados como a causa da morte, já que os relatórios tóxicos mostraram que o menino tinha sido envenenado.

O pai da criança disse que a ex-mulher tinha ficado "irritada e deprimida" com o final da relação. Claire Scanlon mandou várias mensagens para o pai do filho, após este ter ido morar com outra mulher. "Eu juro que não o verás novamente. Aproveita a tua vida", disse a mulher numa mensagem de voz enviada ao ex-companheiro.