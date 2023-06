"Ato de desespero da oposição": Galamba responde a acusações do PSD e defende que não mentiu

"Encaro com total indiferença aquilo que dizem", disse o ministro das Infraestruturas.

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, voltou a afirmar, esta quarta-feira, que não mentiu na comissão de inquérito à TAP e disse que as acusações do PSD são um "ato de desespero da oposição"."Encaro com total indiferença aquilo que dizem. É natural que o PSD se foque em pequenos incidentes. Não me sinto afetado pelas críticas. O meu trabalho é demasiado importante para estar a comentar questões laterais", destacou Galamba.Recorde-se que entre esta quarta e quinta-feira são ouvidos na comissão de inquérito Hugo Mendes e Pedro Nuno Santos, o antigo secretário de Estado e o ex-ministro das Infraestruturas respetivamente. Quando questionado sobre se sentia receio daquilo que podia ser dito nos próximos eventos da CPI, Galamba disse que não."Espero que as audições corram bem e que o parlamento possa fazer o seu trabalho. Grande parte do objeto da comissão é de uma altura que eu não tinha responsabilidades nesta pasta [das Infraestruturas] Já disse tudo aquilo que tinha de ser dito", salientou.