"Chutou a minha cara como se me quisesse matar": Homem espancado num café em Braga

Saulo Jucá acredita que o agressor tenha agido por xenofobia.

Um homem foi violentamente agredido num café em Braga na tarde de sábado. A vítima, de nacionalidade brasileira, levou vários murros e pontapés e teve que ser hospitalizada.Saulo Jucá foi interpelado por um homem, que aparentava estar alterado, quando se encontrava dento do estabelecimento."Ele perguntou-me se eu era brasileiro e eu disse que o era com muito orgulho", explicou ao. "A partir daí, ele começou a chutar a minha cara como se me quisesse matar. Foi tentativa de homicídio, não tenho dúvidas".A vítima acredita que o homem tenha agido por xenofobia. "A única coisa que lhe tinha dito é que era brasileiro, mas que também tinha nacionalidade portuguesa. Acho que ele não ouviu essa parte", sustenta."Nunca tinha passado por uma situação destas. Estou em Portugal há dois anos e dou-me muito bem com a comunidade portuguesa. Todas as pessoas que conheço e souberam do que se passou estão indignados. A comunidade brasileira também está revoltada", disse Saulo.O homem apresentou queixa à PSP de Braga e aguarda pela intervenção das autoridades. "Espero que o prendam o mais rápido possível", afirmou.