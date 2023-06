Ferido em capotamento de carro em Amarante

Vítima foi transportada para o Hospital de Penafiel, com ferimentos considerados ligeiros.

Um ferido é o resultado de um aparatoso despiste de um carro, seguido de capotamento, ao final da manhã desta quarta-feira, em Mancelos, concelho de Amarante.



No socorro estiveram os Bombeiros de Vila Meã, com duas ambulâncias e um carro de desencarceramento e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida de Amarante.





A vítima foi transportada para o Hospital de Penafiel, com ferimentos considerados ligeiros. As causas do acidente são desconhecidas. A GNR esteve no local e investiga.