Papa Francisco deverá ter alta hospitalar nos próximos dias

Líder da igreja católica tem trabalhado a partir do quarto de hospital.

Normalmente o Papa Francisco costuma tirar férias no mês de julho, fazendo as suas únicas aparições nas bênçãos de domingo, pelo que terá o mês inteiro para descansar antes da visita a Portugal, para a Jornada Mundial da Juventude.



O evento que reúne jovens de todo o mundo realiza-se entre 1 e 6 de agosto, o sumo pontífice estará em Portugal entre 2 e 6.

O Papa Francisco deverá receber alta hospitalar nos próximos dias, informou o Vaticano esta quarta-feira, citado pela Reuters. A recuperação da cirurgia a que foi submetido, no passado dia 7 de junho, está a decorrer normalmente e sem complicações.O líder da igreja católica, de 86 anos, foi operado a uma hérnia abdominal. Uma prótese de malha foi inserida na parede abdominal do Papa para ajudar na cicatrização. Os médicos querem que a prótese assente e se fixe corretamente.Francisco não rezou a oração pública do meio-dia na varanda do Hospital Gemelli, no passado domingo, para evitar esforços por um longo período de tempo. O Vaticano cancelou todas as suas audiências públicas e privadas até 18 de junho."O Santo Padre descansou bem durante a noite. A equipa médica informa que a recuperação está a decorrer regularmente, sem complicações, e por isso prevêem que ele tenha alta nos próximos dias", disse o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, em comunicado.Segundo Bruni, o Papa tem trabalhado a partir do seu quarto de hospital.