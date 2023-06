Homem detido por ameaçar agredir moradores com barra de ferro em Vila Nova de Gaia

Detido está referenciado pela prática de outros crimes.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve, esta terça-feira, um homem de 57 anos por ameaçar agredir moradores com uma barra de ferro na rua Dom Dinis, em Vila Nova de Gaia.O alerta foi dado para a Esquadra de Vila Nova de Gaia para uma "ocorrência de ameaça com arma branca", diz a PSP em comunicado."No local e no decurso das diligências policiais desenvolvidas, foram informados que o suspeito tinha atirado uma pedra contra o prédio e perante os polícias, procedeu a ameaças de agressão com uma barra de ferro aos moradores ali presentes, pelo que foi manietado e detido", acrescentou a PSP.O homem é desempregado, reside em Vila Nova de Gaia e está referenciado pela prática de outros crimes envolvendo os residentes.O detido vai ser presente à Polícia Judiciária para a aplicação das medidas de coação.