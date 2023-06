Vai festejar o S. João no Porto? Saiba quando vai poder lançar balões

Espaço aéreo será fechado durante o período de lançamento.

O lançamento de balões de São João só será permitido entre as 21h45 de 23 de junho e 1h00 de dia 24, adiantou esta quarta-feira a Câmara do Porto, acrescentando que nesse período o espaço aéreo será fechado.

Numa nota publicada na sua página oficial, a Câmara Municipal do Porto esclarece que, à semelhança de anos anteriores, a Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) vai "fechar o espaço aéreo do Porto durante o período previsto de maior intensidade de lançamento" dos balões de São João.

A zona de controlo do Porto vai estar interdita entre as 21h45, do dia 23 de junho e as 1h00 do dia 24, pelo que "os balões devem ser lançados apenas durante este período de tempo".

A autarquia destaca que o lançamento dos balões de São João pode "originar situações de perigo para a navegação aérea", nomeadamente, o risco de colisão e interferência na operação das aeronaves.

De acordo com a ANAC, os balões de ar quente podem "percorrer uma distância horizontal considerável" face ao ponto de largada e "atingir alturas imprevisíveis em função dos ventos predominantes", o que "aumenta a possibilidade de serem sugadas pelos motores das aeronaves, podendo causar incidentes graves ou acidentes".

A par dos riscos para as aeronaves, os balões de ar quente podem originar "falsas missões de resgate" se confundidos com um sinal de socorro, representando também "perigo" para os animais selvagens e domésticos que "ingerem os detritos que caem em terra ou no mar".

A Câmara do Porto destaca ainda a probabilidade de estes balões gerarem incêndios, situação que "deve ser, também, acautelada", pelo que o lançamento de balões será proibido nos concelhos em que se verifique um nível de perigo de incêndio rural muito elevado ou máximo.

O programa das festividades de São João inclui concertos a partir das 22h00 de Emanuel e de Cláudia Martins & Minhotos Marotos, no Largo do Amor de Perdição, enquanto nos jardins do Palácio de Cristal atuará Miguel Araújo, e o grupo Fogo Fogo.

David Bruno e Moullinex, por seu lado, atuarão na Praça da Casa da Música, anunciou na apresentação a vereadora da Câmara do Porto, Catarina Araújo.

O espetáculo de fogo-de-artifício que marca a noite da maior festa do Porto terá a duração de 16 minutos e será lançado das margens do rio Douro e de barcaças.

Na sua intervenção, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, anunciou que o "orçamento global da festa em 2023 é de 615 mil euros".