EUA bloqueia venda de armas à Hungria por não aprovar adesão da Suécia à NATO

Pedido da Suécia e da Finlândia para ingressar na NATO é considerado um dos golpes geopolíticos infligidos ao Presidente russo, Vladimir Putin.

O Senado dos Estados Unidos travou esta quarta-feira uma venda do sistema lança-mísseis HIMARS à Hungria, em retaliação pelo bloqueio que o país impôs à adesão da Suécia à NATO (Organização do Tratado do Atlântico-Norte).

A transação, no valor de 735 milhões de dólares (cerca de 678 milhões de euros), foi impedida pelo senador republicano James Risch, que preside à comissão de Negócios Estrangeiros do Senado norte-americano.

"Há algum tempo, expressei diretamente as minhas preocupações ao Governo húngaro quanto à sua recusa em avançar com a votação para que a Suécia se junte à NATO", disse Risch, em declarações ao diário norte-americano The Washington Post.

"Pelo facto de estarmos em junho e de tudo continuar na mesma, decidi que esta nova venda de equipamento militar norte-americano à Hungria será suspensa", indicou o senador do Idaho, instando Budapeste a desbloquear a sua posição se quer receber a encomenda, que inclui 24 baterias de lançadores de 'rockets' HIMARS e mais de cem mísseis e outras peças de apoio e acessórios.

Todas as grandes vendas de armamento requerem a aprovação do Presidente norte-americano e dos líderes das comissões de Negócios Estrangeiros do Senado e da Câmara de Representantes para que o Departamento de Estado oficialize a venda.

Neste caso, o 'não' de Risch impedirá que o negócio seja concluído.

O pedido da Suécia e da Finlândia para ingressar na NATO (o bloco de defesa militar ocidental) após a invasão da Ucrânia pela Rússia, iniciada a 24 de fevereiro do ano passado -- pondo fim a séculos de neutralidade --, é considerado um dos golpes geopolíticos infligidos ao Presidente russo, Vladimir Putin.

Contudo, o processo de adesão foi mais lento que o previsto, devido aos obstáculos que a Turquia e a Hungria -- principal aliado de Moscovo no Ocidente -- levantaram.

Inicialmente, os dois países nórdicos pretendiam entrar na Aliança Atlântica ao mesmo tempo, mas o bloqueio de Ancara e Budapeste só permitiu que a Finlândia o fizesse.

No caso da Suécia, a Turquia acusa o Governo de não fazer o suficiente para combater os grupos curdos da oposição -- que considera terroristas -- ou reprimir os protestos contra o Islão em que se queimam exemplares do Corão, ao passo que a Hungria critica os ataques de Estocolmo às leis húngaras, no âmbito da União Europeia, que têm impedido Budapeste de receber milhões de euros de fundos europeus para a recuperação pós-pandemia de covid-19.