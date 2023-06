Johnny Depp irá doar a indemnização que recebeu de Amber Heard a cinco instituições sem fins lucrativos

Ator recebeu cerca de 900 mil euros no processo contra a ex-mulher.





Make-A-Film Foundation', 'The Painted Turtle', 'Red Feather', 'Tetiaroa Society' e a 'Amazonia Fund Alliance'. A 'Painted Turtle' e a 'Teriaroa Society' são, segundo a TMZ, instituições que homenageiam Paul Newman e Marlon Brando, heróis da vida de Depp. O ator escolheu estas instituições de modo poder continuar o legado dos seus heróis. A 'Make-a-Film' atua de forma semelhante à 'Make-a-Wish', porém realiza os desejos de crianças com doenças graves de participar de produções cinematográficas com personalidades importantes no mundo do cinema. 'Red Feather' e a 'Amazonia Fund Alliance' estão ligadas às comunidades indígenas, com o objetivo de ajudar a manter as suas culturas e património intacto em todo o continente americano.

Johnny Depp vai doar todo o valor da indemnização recebida no caso judicial contra a ex-mulher, Amber Heard. O caso terminou com o tribunal a decidir a favor de Depp, obrigando a atriz a pagar uma indemnização no valor de 1 milhão de dólares (cerca de 920 mil euros)De acordo com a CNN Internacional, o ator vai dividir o valor da indemnização em cinco partes e deverá doar cerca de 200 mil dólares (cerca de 184 mil euros) a cada uma das seguintes instituições sem fins lucrativos: '