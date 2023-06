Arrumador matou “em discussão comezinha” em Leiria

Discussão que terminou com uma facada fatal.

O Ministério Público (MP) pediu esta quarta-feira no Tribunal de Leiria "uma pena nunca inferior a 13 anos de prisão" para Mário do Carmo, o arrumador de carros que se envolveu com outro arrumador numa discussão que terminou com uma facada fatal, em março do ano passado, num parque de estacionamento em Caldas da Rainha.



O MP diz que o arguido "agiu com despudor e completo desrespeito pela vida, numa discussão comezinha, onde atacou por trás, fugiu e escondeu a arma do crime".