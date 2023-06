Homem usa detetor de metais para sacar e vender tesouros da era romana

Um comerciante de 54 anos, com uma loja de numismática na Avenida da República, no centro de Vila Nova de Gaia, usava detetores de metais para saquear artefactos da era romana, em áreas de interesse arqueológico não protegidas nas zonas limítrofes da cidade de Chaves. Vendia-os depois no estabelecimento e através da Internet por milhares de euros.Foi detido pela PJ do Porto por destruição de vestígios, recetação e associação criminosa. Os investigadores apreenderam centenas de artefactos romanos, entre moedas e instrumentos. O saqueador de tesouros atuava à margem da lei, juntamente com um amigo, já constituído arguido - tal como uma testemunha.

O detido, presente esta quarta-feira a juiz, está proibido de contactar com outros arguidos e impedido de ir a Chaves.