“Pepe é um livro aberto para eu ler”, elogia Rúben Dias

"Aprendi e continuo a aprender muito com o Pepe. Estes últimos anos dele são um exemplo. A gestão e a condição física na qual se apresenta é incrível. É um livro aberto para eu ler. António Silva, felizmente para ele e para todos os benfiquistas, ganhou o campeonato. Ele não está aqui por acaso. Está aqui devido à qualidade que tem e a consistência que tem demonstrado", disse Rúben Dias sobre dois dos outros defesas centrais convocados de Roberto Martínez para os jogos da seleção no apuramento para o Europeu de 2024.Ainda no rescaldo da conquista da Champions ao serviço do Man. City, Rúben Dias falou do quão especial é o momento, mas abordou outro objetivo pessoal: "É um momento especial e único, mas, ao mesmo tempo, é a sensação de que a temporada ainda não acabou. Vão ser dois jogos importantes para a Seleção. Conquistar um título por Portugal é um objetivo. Quero ter a oportunidade ganhar um Europeu ou Mundial", acrescentou .Portugal defronta este sábado (19h45) a Bósnia, no Estádio da Luz, e desloca-se à Islândia na próxima terça-feira.