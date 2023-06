Nuno Graciano admite tratar problema à pancada

Artigo e rubrica de humor publicados em revista de televisão despertaram a ira do apresentador Flávio Furtado.

Um artigo e uma rubrica de humor publicados na revista ‘TV7 Dias’ (09-06) levaram Nuno Graciano, comentador do ‘TVI Extra’, a afirmar, durante o programa, que quando alguém põe em causa a sua honra, "imediatamente" reage, judicial ou fisicamente. "Nada me impede de dar um estalo em alguém, se for preciso", garantiu.O texto, de Ana Lúcia Sousa, explica a saída, ao segundo dia, de Catarina Rito do painel de comentadores do programa da TVI, alegando que a professora universitária percebeu "que não se encaixava" no formato, pois não queria fazer "crítica pela crítica e enxovalhamento pelo enxovalhamento".Já na rubrica ‘Clic!’, de Luís Correia, Flávio Furtado é retratado com nariz de Pinóquio, com a legenda: "Já sabia que uma comentadora tinha abandonado o programa, mas preferiu dizer que era mentira". "Não me chamem mentiroso e não ponham em causa o meu ganha-pão", respondeu Flávio Furtado.Ao que Nuno Graciano acrescentou: "Resolvo à antiga. Lamento, mas há coisas que só se resolvem assim."