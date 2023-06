Boris Johnson enganou deliberadamente o parlamento britânico sobre o caso "Partygate"

Informação apurada em investigação sobre as festas dadas, entre 2020 e 2022, quando estas estavam proibidas pelas restrições da Covid-19.

O ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson enganou deliberadamente o parlamento sobre as festas dadas durante o confinamento imposto pela pandemia da Covid-19. Esta foi a informação apurada após uma investigação que durou um ano sobre o caso "Partygate", avança a AP News.O relatório da comissão de Privilégios da Câmara dos Comuns concluiu que as ações do antigo primeiro-ministro constituíram uma violação severa, que justificava a sua suspensão por 90 dias do parlamento.De notar que esta recomendação é meramente simbólica, uma vez que Boris Johnson renunciou ao cargo que dispunha no parlamento britânico na passada sexta-feira. O político acusou a comissão de o estar a tentar tirar à força e disse que a sua saída se devia a esse fator. O escândalo "Partygate" está relacionado com várias festas dadas, entre 2020 e 2022, quando as restrições impostas pela Covid-19 impediam estas reuniões.A Câmara dos Comuns irá agora debater o relatório do comité e decidir se concorda com as conclusões do painel e as sanções recomendadas.