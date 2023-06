Eixo Norte-Sul cortado durante a Jornada Mundial da Juventude

"Estarão disponíveis cerca de 10 mil polícias para garantir o policiamento à Jornada", concluiu Magina da Silva.

O diretor-nacional da PSP, Magina da Silva, anunciou na tarde desta quinta-feira que está previsto o corte do Eixo Norte-Sul, em Lisboa, no âmbito do plano de segurança da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) que, recorde-se, será presidida entre 2 e 6 de agosto pelo Papa Francisco.

O líder da PSP explicou que a medida foi pensada, e está a ser gerida, pelo secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, Paulo Vizeu Pinheiro.

"Visa permitir a paragem do número muito grande de autocarros com peregrinos e outros participantes na JMJ, e a sua posterior deslocação para os locais dos eventos que constam no programa", explicou Magina da Silva.

Falando à margem de uma visita a um dos três prédios adquiridos para o alojamento dos efetivos da PSP que virão reforçar o Comando da PSP de Lisboa, situado nos Olivais, em Lisboa, Magina da Silva acrescentou que haverá "um total de 2800 policias em reforço ao efetivo do Comando de Lisboa". "Números redondos, estarão disponíveis cerca de 10 mil polícias para garantir o policiamento à Jornada", concluiu o responsável.