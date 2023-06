Desafio do Youtube mata criança de cinco anos em Roma

Cinco jovens pretendiam realizar o desafio de conduzir um Lamborghini durante 50 horas.

Um grupo de youtubers que conduzia um Lamborghini embateu, esta quinta-feira, contra outro carro em que seguia uma mãe, de 29 anos, com os dois filhos menores, em Roma, Itália. Manuel, de cinco anos, não sobreviveu ao acidente.De acordo com o jornal italiano Corriere della Sera, os cinco jovens, quatro rapazes e uma rapariga, pretendiam realizar o desafio de conduzir o carro de luxo durante 50 horas. Há dois dias que conduziam pelo bairro Casal Palocco. Quando ocorreu o acidente, o carro circulava em alta velocidade na faixa contrária.A mulher tinha acabado de ir buscar Manuel ao jardim de infância, com a irmã de três anos. Segundo o Corriere della Sera, Manuel morreu nas urgências do hospital Grassi, para onde foi transportado de ambulância. A mãe e a irmã mais nova estão com prognóstico reservado.O jovem que alegadamente conduzia o carro de luxo, Matteo Di Pietro, de 20 anos, está a ser investigado por homicídio. Foi submetido a um teste de alcoolemia e um teste de despistagem de drogas, ambos terão dado negativo.O grupo conta com 600 mil subscritores no Youtube e mais de 152 milhões de visualizações desde 2020.