Homem de 30 anos pega fogo a rival em zanga por droga na Madeira

A PJ da Madeira deteve um homem, de 30 anos, que regou com um líquido inflamável e incendiou, com recurso a um isqueiro, um homem de 34. O homicídio qualificado tentado ocorreu na terça-feira à noite.





Fonte policial disse aoque os dois homens se confrontaram na zona do Caniçal. “Tratou-se de uma discussão sobre tráfico e consumo de droga”, explicou a mesma fonte.

Após a zanga, o agressor pegou num recipiente com um líquido inflamável, e que a PJ não conseguiu ainda identificar, e atirou-o para cima do rival. Sacou o isqueiro do bolso e ateou fogo. Rapidamente se arrependeu e tentou apagar as chamas com as mãos, acabando por se ferir a ele próprio.