Conor McGregor acusado de violar uma mulher num jogo das finais da NBA

O lutador de artes marciais Conor McGregor foi acusado de ter violado uma mulher logo após o jogo 4 da NBA, entre Denver Nuggets e Miami Heat. Segundo a mulher, McGregor cuspiu-lhe em cima e em si próprio enquanto tentava excitar-se. O lutador de artes marciais nega as acusações.A mulher alega que McGregor a agrediu sexualmente na casa de banho VIP dos homens, na semana passada. A vítima entregou à polícia as roupas que tinha vestidas na altura, alegando que provam que ele "cuspiu" na mulher depois de a ter forçado a fazer sexo oral.De acordo com o Dailly Mail, a mulher conheceu o lutador de artes marciais durante o jogo no Kaseya Center e estava a sair do recinto quando o segurança lhe disse que McGregor estava a chamá-la para a casa de banho.O advogado da vítima disse ao Dailly Mail que a mulher foi à polícia denunciar o crime, mas foi rejeitada e aconselhada a contratar ajuda jurídica.A acusação de violação surgiu menos de 24 horas depois de McGregor e a noiva Dee Devlin anunciarem que estão à espera do quarto filho.