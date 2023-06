Papa Francisco já saiu do hospital

Líder da Igreja estava internado devido a uma cirurgia a uma hérnia abdominal.

O Papa Francisco saiu, esta sexta-feira, do Hospital Gemelli onde estava internado, nove dias depois de ter realizado uma cirurgia a uma hérnia abdominal.O líder da igreja católica, de 86 anos, deixou a unidade hospitalar de cadeira de rodas, tendo acenando aos jornalistas e agradecido à multidão que o esperava."O Papa está bem. Está em melhor forma do que antes", disse Sergio Alfieri, o cirurgião-chefe que operou o pontífice a 7 de junho, citado pela agência Reuters.A 7 de junho, o religioso fez uma cirurgia abdominal de três horas com anestesia geral, para reparar uma hérnia e remover cicatrizes dolorosas, que decorreu sem complicações.