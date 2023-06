CMTV transmite jogo entre as seleções do Brasil e Senegal na próxima terça-feira

Partida será transmitida após o programa 'Liga D'Ouro'.

A CMTV vai transmitir, na próxima terça-feira, o jogo entre as seleções do Brasil e do Senegal.

O encontro poderá ser visto depois do programa ‘Liga D’Ouro’ e contará com a narração de Paulo Catarro e os comentários de José Manuel Freitas.