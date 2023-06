Cadáver de um homem encontrado junto ao molhe norte da Póvoa de Varzim

Alerta foi dado pelas 9h43 por um pescador local.

O corpo de um homem, com idade entre os 50 a 60 anos, foi encontrado hoje junto ao molhe norte da Póvoa de Varzim, no distrito do Porto, adiantou à Lusa o capitão daquele porto.

Em declarações à Lusa, o capitão do porto da Póvoa do Varzim, Bruno Ferreira Teles, adiantou que o alerta foi dado pelas 9h43 por um pescador local, que reportou às autoridades a existência de um corpo na água, "junto à raiz do molhe norte".

Segundo o capitão, quando as autoridades chegaram ao local, o cadáver do homem encontrava-se em cima de uma rocha, tendo sido posteriormente retirado pelas equipas de salva-vidas.

O óbito do homem, com idade entre os 50 a 60 anos, foi declarado no local, referiu o capitão, adiantando que as autoridades não foram informadas sobre o desaparecimento de nenhuma pessoa.

No local, estiveram elementos da Polícia Marítima, dos Bombeiros da Póvoa de Varzim, do INEM e da Polícia Judiciária (PJ).