Homem detido por agredir ex-companheira com um pau em Santa Maria da Feira

GNR teve apoio da população.

Um homem, com cerca de 40 anos, foi detido pela GNR, com o apoio da população, esta tarde de sexta-feira, em Santa Maria da Feira, por ter agredido, com um pau, a ex-companheira.O agressor emboscou a vítima, na casa desta, acabando por a surpreender.O homem conseguiu fugir e refugiar-se numa casa abandonada. No entanto, os vizinhos cercaram a zona para impedir a fuga do agressor, até à chegada da GNR de Santa Maria da Feira.A vítima foi levada, pelos bombeiros de Santa Maria da Feira, para o hospital local. A mulher sofreu ferimentos ligeiros.