‘Escobar brasileiro’ extraditado para a Bélgica

O traficante de droga conhecido como ‘Escobar brasileiro’ foi esta quinta-feira entregue pela justiça da Hungria, país onde estava detido desde o verão passado, à Bélgica.

A entrega decorreu de acordo com os "mais altos padrões de segurança", de acordo com uma publicação feita no site do Gabinete Nacional de Investigação da Polícia de Emergência. Sérgio Roberto de Carvalho foi levado, num comboio policial, da prisão para o Aeroporto Internacional Ferenc Liszt de Budapeste, algemado e sob escolta policial, que estava armada com metralhadoras. Os veículos usados no transporte do traficante foram protegidos por um helicóptero da polícia.

Sérgio Roberto de Carvalho viajou depois para a Bélgica num avião especial do exército belga e está agora detido numa das prisões de alta segurança do país.

‘Escobar brasileiro’ é um ex-major da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e é considerado um dos maiores narcotraficantes do Mundo.